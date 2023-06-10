10 июня, 08:31
Военная операция на Украине

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети объема воды

По данным предприятия, на 10:00 уровень водохранилища в районе Никополя составлял 10,31 м

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Каховское водохранилище с момента прорыва дамбы одноименной гидроэлектростанции уже потеряло более трети накопленного объема воды. Об этом заявили в компании "Укргидроэнерго".

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия. По состоянию на 10:00 уровень водохранилища в районе Никополя составлял 10,31 м.

В "Укргидроэнерго" уточнили, что остальные гидроэлектростанции днепровского каскада работают с пониженной мощностью. Они продолжают аккумулировать воду. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация