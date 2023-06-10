В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети объема воды

По данным предприятия, на 10:00 уровень водохранилища в районе Никополя составлял 10,31 м

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Каховское водохранилище с момента прорыва дамбы одноименной гидроэлектростанции уже потеряло более трети накопленного объема воды. Об этом заявили в компании "Укргидроэнерго".

"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия. По состоянию на 10:00 уровень водохранилища в районе Никополя составлял 10,31 м.

В "Укргидроэнерго" уточнили, что остальные гидроэлектростанции днепровского каскада работают с пониженной мощностью. Они продолжают аккумулировать воду.