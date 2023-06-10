Кабмин расширил возможности системы "Одно окно" в сфере внешней торговли

В частности, в перечень госуслуг, которые оказываются по этому принципу, добавлена выдача разрешений на ввоз и вывоз из России, а также на транзит по ее территории животных, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок для них

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство расширило перечень госуслуг, которые оказываются экспортерам и импортерам в электронной форме по принципу "одного окна". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по развитию информационной системы "Одно окно" для участников внешнеторговой деятельности. Принято решение расширить перечень государственных услуг, которые оказываются экспортерам и импортерам в электронной форме по принципу "одного окна", - говорится в сообщении.

Так, в перечень добавлена выдача разрешений на ввоз и вывоз из России, а также на транзит по ее территории животных, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок для них. Помимо этого, в обновленный список внесли содействие представителям малого и среднего бизнеса в организации транспортировки их продукции на внешние рынки и содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, которые предъявляются на внешних рынках для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).

Отмечается, что решение позволит упростить получение и расширить доступность услуг для участников внешнеторговой деятельности.

Информационная система "Одно окно" разрабатывалась с 2018 года и была запущена на базе платформы "Мой экспорт" в 2020 году. Эта комплексная цифровая экосистема обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сейчас в системе функционируют более 80 сервисов, в том числе по предоставлению мер государственной поддержки, получению лицензий на экспорт ряда товаров и разрешительных экспортных документов, а также сервисы бизнес-услуг институтов развития экспорта и коммерческих организаций.