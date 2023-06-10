Поток пассажиров в аэропорту Феникс на Хайнане с начала года превысил 10 млн человек

Этот показатель на 6,9% больше, чем в допандемийном 2019 году за аналогичный период

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в международном аэропорту Феникс города Санья на Хайнане с начала года превысил 10 млн человек. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

Как уточняется на странице Феникса в социальной сети WeChat, с начала января по 7 июня он обслужил 10,01 млн человек - это на 6,9% больше, чем за тот же промежуток в допандемийном 2019 году. В общей сложности аэропорт за пять с лишним месяцев принял и обеспечил взлет для более чем 60,8 тыс. самолетов (увеличение на 10,9%).

Таким образом, как отмечается, по показателю перевозок Феникс за соответствующий период времени побил собственный исторический рекорд.

Согласно сообщению, туристический рынок Санья быстро восстанавливается. В том числе благодаря этому наблюдается динамичное увеличение потока пассажиров. Более эффективной становится и сеть маршрутов, связывающих эту воздушную гавань с другими населенными пунктами: аэропорт на регулярной основе обслуживает уже 128 рейсов.

Феникс (кит. "Фэнхуан") входит в число ключевых воздушных гаваней Китая. Международный совет аэропортов (ACI) в 2019 году признал его лучшим в Азии среди аэродромов, оборудованных для нужд гражданской авиации и принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год. Согласно официальным данным, в 2021 году поток пассажиров, воспользовавшихся его услугами, увеличился на 7,9%, до 16,63 млн человек.