Минтранс считает необходимым помечать беспилотные автомобили специальной литерой "А"

В ведомстве сообщили, что вносить изменения в соответствующие правила не планируется

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Беспилотные автотранспортные средства должны помечаться специальным знаком в виде треугольника с буквой "А". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 2022 года №2495 субъект экспериментального правового режима должен установить на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства специальный знак "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква А черного цвета", - пояснили в пресс-службе министерства. Там добавили, что вносить изменения в соответствующие правила не планируется.

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В марте 2022 года правительство РФ утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно программе, беспилотный транспорт на улицах Москвы, Иннополиса и федеральной территории "Сириус" сможет эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне, без его присутствия в салоне - на территории Иннополиса и инновационного центра "Сколково". Предполагалось, что эксперимент сделает возможным использование беспилотных автомобилей в качестве такси в Москве.

В конце 2022 года правительство РФ запустило новый экспериментальный правовой режим использования беспилотного транспорта в городах и пригородах на территории 38 регионов России.