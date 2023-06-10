В Северодонецке планируют создать индустриальный парк "Азот"

Он позволит запустить производственный процесс свыше 100 смежных предприятий, сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк "Азот" на базе северодонецкого химпредприятия "Азот" планируют создать в ЛНР, он позволит запустить производственный процесс свыше 100 смежных предприятий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

"Неоднократно говорилось о восстановлении данного предприятия. На базе бывшего частного акционерного общества "Северодонецкое объединение "Азот" планируется создать Северодонецкий индустриальный парк "Азот". <…> Создание индустриального парка "Азот" позволит запустить производственный процесс свыше 100 предприятиям-смежникам и снизить социально-экономическую напряженность в регионе", - сказал он.

Саматов сообщил, что в индустриальный парк "Азот" планируют включить предприятия по производству аммиака, катализаторов, полимеров, минеральных удобрений, спиртов и кислот, оборудования для химической промышленности. "Территория технопарка составляет 400 га с уже существующими подъездными путями, системой газо-, водо- и электроснабжения", - отметил собеседник агентства.

"Возобновление работы предприятия "Азот" предполагает довести численность работающих до прежней величины. На первом этапе планируется обеспечить рабочими местами порядка 500 человек", - сказал он.

Глава регионального Минпромторга подчеркнул, что помимо индустриального парка "Азот" в регионе планируют создать "еще нескольких промышленных кластеров и индустриальных парков".

Российские силы 25 июня 2022 гола освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны "Азота" перешла под контроль подразделений ЛНР. Предприятие получило сильные повреждения в результате боевых действий. Многие бывшие сотрудники "Азота" были трудоустроены на временную работу по разбору завалов и восстановлению предприятия.