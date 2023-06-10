В Москве планируют построить два логистических комплекса и 12 производств

На предприятиях намерены создать более 18 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Инвесторы вложат более 47 млрд рублей в строительство 12 производственных предприятий и двух логистических комплексов, которые возводятся в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рамках договоров с городом, подписанных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, инвесторы построят в Москве 12 современных производственных предприятий и два логистических комплекса. Реализация проектов позволит создать свыше 18 тыс. рабочих мест для горожан. Инвестиции в их строительство превысят 47,3 млрд рублей. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территории Новой Москвы и Зеленограда обладают большим потенциалом для реализации различных инвестпроектов. Например, в ТиНАО девелоперы построят три промышленно-производственных комплекса, где смогут найти работу около 4,6 тыс. человек. В ЗелАО расположатся шесть промышленных комплексов, где в будущем появится более 3 тыс. новых рабочих мест.

"В 2022 году в программу были внесены изменения, которые позволяют инвесторам получить льготы по виду разрешенного использования земельного участка, если они построят объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг. С начала этого года мы одобрили планы строительства двух логистических комплексов на севере Москвы и в ТиНАО по данной программе. Реализация этих проектов позволит создать более 8 тыс. новых рабочих мест", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Городская программа по стимулированию создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.