Фонд развития промышленности ЛНР выдаст предприятиям свыше 950 млн рублей займов

Врио главы республики Леонид Пасечник ранее сообщил о планах около 20 организаций подать заявку на получение займа

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики планирует выдать займы предприятиям региона на сумму свыше 950 млн рублей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

"Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики предложит льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. Уже проведена работа по предварительному формированию портфеля заявок на получение государственной поддержки, планируется выдача займов на сумму свыше 950 млн рублей", - сказал он.

22 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что правительство республики создало фонд развития промышленности. На тот момент, как заявил Пасечник, около 20 предприятий уже планировали подать заявку на получение займа.