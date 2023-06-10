Грызлов отметил, что Москва и Минск эффективно противостоят западным санкциям

Как подчеркнул посол России, стороны ускоренными темпами развивают промышленную кооперацию, реализуют программы по импортозамещению и запускают новые совместные проекты

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия выступают с единых позиций по вопросам внешней политики, эффективно противодействуют западным санкциям. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на торжественном приеме по случаю Дня России.

"В условиях ведущейся против нас коллективным Западом гибридной войны Россия и Беларусь эффективно противодействуют санкциям, укрепляют экономический и технологический суверенитет Союзного государства", - отметил он.

По словам главы российской дипмиссии, РФ и Белоруссия ускоренными темпами развивают промышленную кооперацию, реализуют программы по импортозамещению, запускают новые совместные проекты. "К маю этого года полностью выполнены 10 союзных программ и почти 80% интеграционных мероприятий, намеченных до конца 2023 года", - сказал дипломат.

Он констатировал, что Москва и Минск выступают с единых позиций по всем внешнеполитическим вопросам, тесно сотрудничают в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ООН и других структурах, сообща продвигая на международных площадках важные инициативы. "Россия высоко ценит надежную поддержку, которую оказывают нам белорусские друзья. Со своей стороны, безусловно, продолжим поддерживать Беларусь на мировой арене, вести работу по включению республики в те интеграционные форматы, которые отвечают ее национальным интересам", - сказал Грызлов. В числе приоритетов, по его словам, полноправное членство Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества.

Грызлов подчеркнул, что "Россия и Беларусь - это две суверенные страны, не разделенные границей, два братских народа, объединенных в одно Союзное государство, не знающее себе равных". "Для нас, россиян, Беларусь - это неотъемлемая часть общей Родины. Уверен, что те же самые чувства в отношении России испытывают и белорусы", - отметил посол РФ в Белоруссии.