"Московская техническая школа" проведет трехдневный курс по роботизации производства

Для участников проведут практические занятия в инжиниринговом центре с возможностью управлять промышленными и коллаборативными роботами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Московская техническая школа" совместно с проектом Top 3D Academy проведет очный курс о современных методах роботизации производства "Как автоматизировать предприятие и не потратить деньги и время впустую" с 14 по 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Чтобы правильно внедрить и эффективно использовать инновационные технологии на промышленном производстве, специалистам необходимо иметь соответствующие компетенции. "Московская техническая школа" совместно с партнерами проведет трехдневный очный курс по роботизации и автоматизации производства. Освоив его, сотрудники столичных предприятий узнают, как снизить объем бракованной продукции на 10-20%, уменьшить себестоимость изделий в 1,5-2 раза, избежать простоя в работе оборудования, увеличить выработку производственных линий на 20-40%, а также уменьшить расходы на фонд оплаты труда", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

В рамках курса слушателей познакомят с современными подходами к автоматизации и роботизации промышленных предприятий. Их ожидают практические занятия в инжиниринговом центре с возможностью управлять промышленными и коллаборативными роботами, разборы технико-коммерческого предложения на примере реальных кейсов, а также подготовка собственного расчета окупаемости роботизированного производственного участка. Также будет организована выездная экскурсия на предприятие, которое уже внедрило роботов в производственный процесс.

"Помимо образовательной программы, наш курс - отличная площадка для нетворкинга, где собираются руководители промышленных предприятий, инженеры и ведущие специалисты, ответственные за внедрение решений по комплексной автоматизации и роботизации производственных процессов. Обмен опытом и диалог между участниками - неотъемлемая часть обучения и профессионального роста", - сказал генеральный директор проекта Top 3D Academy Алексей Щербаков, слова которого приводятся в сообщении.