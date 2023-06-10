В Петербурге запустили щит "Надежда" в сторону будущих станций зеленой ветки метро

Тоннелепроходческому комплексу предстоит пройти участок длиной 4 600 м и установить более 2 555 железобетонных колец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. В Петербурге в сторону будущих станций зеленой линии метрополитена запустили тоннелепроходческий щит "Надежда". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Смольного.

"Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Надежда", предназначенный для строительства двухпутных тоннелей метро, запущен в тестовом режиме в стартовом котловане на Туристской улице. Он будет двигаться в сторону будущих станций - "Богатырская" и "Каменка" Невско-Василеостровской линии (зеленой)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в церемонии запуска щита приняли участие губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко, генеральный директор АО "Метрострой Северной Столицы" Кирилл Петров, исполнительный директор компании Дмитрий Васильев.

"Запуск щита - подарок метростроителей к Дню России. Мы вернули его из Москвы, куда его направил старый Метрострой. Специалисты новой компании - "Метростроя Северной Столицы" выполнили сложнейшую задачу - сократили сроки восстановления щита "Надежда". Его работоспособность восстановлена, и он приступил к работе. Приморский район разделен железной дорогой и нуждается в новых станциях метро", - приводят в пресс-службе слова Беглова.

Губернатор также отметил, что, выполняя поручения президента России Владимира Путина и при поддержке федерального центра, город ускорил развитие транспортного комплекса, в том числе строительство метрополитена. Сегодня выполняется большой объем работ. Идет активное строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. Решаются вопросы с выпуском нового оборудования, так как прежнее устарело. "Основная техника, которую мы сегодня закупаем, отечественного производства. Заказали на Обуховском заводе два однопутных щита. Они будут готовы в 2024 году", - отметил губернатор.

Тоннелепроходческому комплексу "Надежда" предстоит пройти участок длиной 4 600 м и установить более 2 555 железобетонных колец. В среднем "Надежда" способна монтировать шесть-семь колец диаметром более 10 м в сутки. Это первый запуск щита для нового подрядчика строительства метро - АО "Метрострой Северной Столицы". Основные работы метростроители будут вести на глубине от 10 до 38 м. Возведение двухпутных тоннелей позволяет существенно экономить время строительства. На линиях с подобным конструктивным решением поезда следуют одновременно по одному тоннелю, а пассажирские платформы располагаются по бокам. Ранее щит "Надежда" был задействован в строительстве Фрунзенского радиуса от станции "Международной" до станции "Шушары", Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Беговая". Он также применялся при строительстве Большой кольцевой линии метро в Москве.