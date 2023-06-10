На Камчатке в I квартале 2024 года откроют отельный комплекс за 8 млрд рублей

Он будет включать в себя 157 номеров, спа-центр, бизнес-центр, большой конференц-зал, два малых конференц-зала, несколько ресторанов

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. Отельный комплекс на Камчатке стоимостью 8 млрд рублей откроют в I квартале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Альянс отель менеджмент", вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"Все строительные работы закончатся в конце этого года, в следующем году - в конце I квартала - начнем плавно запускаться. Инвестиции в проект составляют чуть более 8 млрд рублей", - ответил Прасов на вопрос о строительстве комплекса на Камчатке.

Он добавил, что отельный пятизвездочный комплекс в центре Петропавловска-Камчатского будет включать в себя 157 номеров, спа-центр, бизнес-центр, большой конференц-зал, два малых конференц-зала, несколько ресторанов.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. В рамках культурной программы - выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ занимаются обсуждением перспектив и новых направлений внутреннего туризма.