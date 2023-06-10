На северном обходе Твери начали надвижку пролетного строения моста через Волгу

Работы завершатся к середине лета 2024 года

ТАСС, 10 июня. В Твери в субботу приступили к надвижке пролетного строения моста через Волгу. Он станет частью скоростной федеральной трассы М-11 "Нева". Работы будут проводиться в несколько этапов и завершатся к середине лета 2024 года, сообщается на сайте правительства РФ.

"Старт надвижки пролетного строения - ответственный этап при возведении моста. Его протяженность составит 738 м, вес используемых металлоконструкций - порядка 5,8 тыс. тонн. Обход Твери позволит вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, дорога станет фактическим завершением работ на трассе М-11. Благодаря этой магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится с шести до пяти часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, надвижка началась в субботу и будет идти в несколько этапов до середины лета 2024 года. "За двое суток с правого берега Волги будет надвинуто более 100 м пролета моста общим тоннажем 1 450 тонн. С левого берега после завершения возведения всех опор будет идти монтаж пролетов с помощью мощных кранов грузоподъемностью 300 тонн. Всего в работах на мосту, в том числе и в возведении русловых опор, задействованы 200 человек и 40 единиц техники", - отметил он.

Обход Твери позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург скоростной автомагистралью высшей категории без пересечений с другими трассами в одном уровне. Это будет современная четырехполосная дорога с транспортными развязками и пунктами взимания платы. Строительство обхода общей протяженностью почти 64 км разделено на 2 пусковых комплекса. На обходе предусмотрено возведение 28 искусственных сооружений, самые сложные из которых - мосты через Волгу и Тверцу.

Мост на Волге будет стоять на 10 опорах, объем уложенного железобетона превысит 10,5 тыс. куб. м, он сооружается в рамках второго пускового комплекса. Надвижку пролетного строения на мосту через реку Тверцу, которую начали в апреле 2023 года, завершат в конце июня, объект относится к первому пусковому комплексу, движение по которому планируется открыть в конце 2023 года.