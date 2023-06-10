Эксперт: машиностроители Урала получили потенциальные рынки в СНГ из-за санкций против РФ

В первую очередь это касается запчастей для оборудования и машин, бытовой и медицинской техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Уральские экспортеры смогут заместить часть поставок в страны СНГ из Европы, доставка которых осложнилась после запрета ЕС транзита некоторых товаров через территорию России. В первую очередь это касается запчастей для оборудования и машин, бытовой и медицинской техники, сообщили ТАСС в Уральской торгово-промышленной палате в субботу.

"Это относится главным образом к тем товарам, которые сухопутным путем, автотранспортным, в основном, шли из Европы через территорию РФ в Казахстан, Киргизию. Последние санкционные меры в отношении России ограничили этот экспорт. Европейская продукция доставляется по более сложному, дорогому пути, в результате она становится в этих странах за счет сложной логистики менее конкурентоспособной", - сообщил вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов.

По мнению Козлова, производителям высокотехнологичной продукции в Свердловской области нужно пользоваться этим моментом и выходить на рынки стран Азии, в первую очередь СНГ, за счет более привлекательных цен. Наиболее перспективными статьями экспорта в Уральской ТПП считают машиностроительную продукцию, в том числе запчасти для оборудования и машин, бытовую и медицинскую технику.

По данным Центра поддержки экспорта Свердловской области (подразделение областного фонда поддержки предпринимательства), с начала 2023 года экспортные контракты при содействии центра были заключены с 14 странами: Казахстаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Чехией, Белоруссией, Кореей, Польшей, Грузией, Китаем, Монголией и Эстонией. Свердловские компании поставляют за рубеж изделия из металлов, лесопромышленную продукцию, медицинское оборудование, пищевую продукцию, промышленные товары, продукцию легкой промышленности, сельхозпродукцию. Большинство экспортеров региона отгружает несырьевые неэнергетические товары.

В феврале 2023 года Европейский союз запретил не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через российскую территорию, "чтобы пресечь возможный обход санкций".