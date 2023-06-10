Движение пригородных поездов на Украине приостановили после ЧП на Каховской ГЭС

Государственная компания "Укржелдорога" сообщила, что пригородные поезда из Кривого Рога и Апостолово , а также Тимково не будут ходить до Никополя, а будут останавливаться на промежуточной станции Чертомлык

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Движение нескольких пригородных поездов приостановили в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины после проседания участка железной дороги в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщила государственная компания "Укржелдорога".

"Вблизи Никополя [Днепропетровской области] просел целый участок с железнодорожным полотном. <...> Пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что пригородные поезда из Кривого Рога и Апостолово Днепропетровской области, а также Тимково Кировоградской области не будут ходить до Никополя, а будут останавливаться на промежуточной станции Чертомлык.

В Telegram-канале "Укржелдороги" также опубликовано фото поврежденного участка железной дороги на берегу водоема.