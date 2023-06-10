В Северной Осетии профильные предприятия перешли на маркировку "Честный знак"

В настоящее время в республике розничные сети игнорируют требования по маркировке, из-за чего по пивной продукции бюджет региона не добирает порядка 4 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Все профильные предприятия Северной Осетии перешли на маркировку в системе "Честный знак", сообщили в субботу в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Все профильные предприятия республики перешли на маркировку в системе "Честный знак", но необходимо вовлекать в этот процесс торговые организации. Об этом говорили на совещании Министерства экономического развития с представителями Министерства внутренних дел республики, Роспотребнадзора и таможни", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике розничные сети игнорируют требования по маркировке, из-за чего по пивной продукции бюджет республики не добирает порядка 4 млрд рублей.

"Наша задача, как органа исполнительной власти, который курирует вопросы внедрения системы "Честный знак" на потребительском рынке, максимально легализовать реализацию продукции, подлежащей маркировке. Работа была проведена по молочной продукции и воде. Сейчас активно работа ведется по маркировке пива. Все профильные предприятия по республике перешли на маркировку в системе "Честный знак", - сказал министр экономического развития Заур Кучиев.

С 1 апреля текущего года становится обязательной цифровая маркировка пивных кегов, с 1 октября - в стеклянной и пластиковой таре, а с 15 января 2024 года - в остальных видах упаковки. Цифровая маркировка позволит полностью легализовать рынок производства и реализации пива. Это даст возможность существенно повысить налоговые отчисления, поскольку акциз на пиво полностью зачисляется в региональный бюджет.