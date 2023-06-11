Nikkei: на РФ и КНР приходится 70% строящихся или проектируемых реакторов в мире

По данным газеты, Россия, несмотря на растущую оппозицию со стороны Европы и США из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет мировое влияние в ядерной энергетике

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Россия и Китай расширяют свое присутствие в сфере ядерной энергетики, уже сейчас на страны приходится почти 70% строящихся или проектируемых реакторов в мире. Об этом в воскресенье сообщает газета Nikkei, проанализировавшая данные Информационного центра электроэнергетики Японии.

В настоящее время 110 ядерных реакторов третьего поколения, которые отвечают усиленным мерам безопасности и применяются после аварии на Чернобыльской АЭС, находятся на стадии строительства или проектирования. На Китай приходится 46 реакторов, за ним следует Россия (30). Вместе они занимают 69%-ную долю мирового рынка в этой области.

При этом 33 реактора строятся или планируются к постройке за пределами этих стран. Россия имеет наибольшее количество "зарубежных реакторов" - 19, и, несмотря на растущую оппозицию со стороны Европы и США из-за ситуации вокруг Украины, она сохраняет мировое влияние в ядерной энергетике, отмечает издание. В частности, газета перечисляет ряд успешных проектов, таких как строительство АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эд-Дабаа" в Египте. Китай в свою очередь укрепляет связи в ядерной энергетике с Пакистаном и планирует построить АЭС в Аргентине.

С другой стороны, в США, Европе и Японии после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, вызванной землетрясением и цунами, строительство новых реакторов было отложено, а сама сфера ядерной энергетики подвержена воздействию проблем, препятствующих развитию. Так, экспорт Японии, связанный с ядерной энергетикой, упал в 5,5 раза за период с 2010 по 2020 год, а внутри страны правительство сталкивается с противодействием местных властей при попытках перезапустить реакторы, остановленные после трагедии на "Фукусиме-1".

Западные страны и Япония надеются наверстать упущенное, используя малые модульные реакторы, которые относятся к четвертому поколению и считаются компактными и безопасными. В частности, США пытаются предлагать такие реакторы Таиланду и Филиппинам. Кроме того, в апреле этого года Япония, Великобритания, Канада, США и Франция достигли договоренности о сотрудничестве в области ядерного топлива и поддержания стабильных цепочек поставок с целью снижения зависимости мирового рынка от России как поставщика таких ресурсов.

Как отмечает Nikkei, сделать это будет сложно, поскольку РФ и Китай сильнее в технологическом плане. К примеру, это касается обогащения урана. Кроме того, для развивающихся стран важным фактором является то, что Россия принимает отработавшее ядерное топливо на переработку. Если Китай и РФусилят свое господство в ядерной энергетике, что является ключом к энергетической безопасности, их влияние на международной политической арене станет еще сильнее, заключает газета.