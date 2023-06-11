Титов предложил способы улучшения работы единого налогового счета

Бизнес-омбудсмен считает необходимым в том числе упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС). Об этом говорится в материалах его спецдоклада "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", которые являются частью ежегодного доклада бизнес-омбудсмена президенту России.

"Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через единый налоговый счет (ЕНС), - признает Титов. - Предприниматели позитивно восприняли отмену пеней за неуплату налогов, если она связана со сбоями функционирования ЕНС до середины 2023 года. Однако уже сейчас, во время отладки системы, в нее можно внести ряд технических корректировок - во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим". В частности, предлагается упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения.

На текущий момент простой оплаты фиксированных взносов недостаточно, говорится в спецдокладе, необходимо дополнительно подавать заявления на резервирование уплаченных сумм. Форма подачи такого заявления - только электронная, со всеми вытекающими дополнительными затратами. Кроме того, вопрос усложняется нестабильной работой личных кабинетов налогоплательщика.

Возможные способы улучшения функционирования ЕНС

Одна из указанных в спецдокладе мер - устранение заявительного порядка для идентификации платежа. Для идентификации платежей на ЕНС обязательно подавать соответствующие уведомления, пишет Титов. Объем работы возрастает многократно.

Также предлагается усовершенствовать порядок камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год. У плательщиков после сдачи годовых деклараций образовались отрицательные сальдо, это связано с изменением порядка разнесения убытков за отдельные отчетные периоды, объясняется в спецдокладе. Если сумма налога к уплате сразу ложится в ЕНС плательщика, то по убыточным периодам при образовании переплаты по налогу разноска происходит только после камеральной проверки. Таким образом, итоговая сумма налога по декларации может в разы отличаться от образовавшейся к уплате в ЕНС.

Кроме того, Титов рекомендует рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности. В единый день сдачи отчетности по всем налогам - НДС, прибыль, НДФЛ, взносы - создается пиковая нагрузка на администрирование процессов формирования отчетности внутри компании, что неминуемо ведет к ошибкам и, как следствие, к санкциям со стороны ФНС.

Он также советует предусмотреть порядок отражения пени. К актам и решениям не прилагается расчет пени, в результате налогоплательщик не только не может проверить достоверность расчета, но и по итогам налоговой проверки не владеет информацией о суммах к уплате, уточняется в спецдокладе. Даже если все оплаты по налоговым обязательствам проведены, то с учетом механизма распределения платежей при недостаточности денежных средств на ЕНС налог не будет уплачен полностью, и на сумму недоимки продолжат начисляться пени.

Наконец, предприниматели ожидают оперативной наладки технической части работы системы, пишет Титов. Сегодня плательщики сталкиваются с проблемой отрицательного сальдо в связи с неверной разноской платежей 2022 и 2023 годов. Механизма исправления не имеется, в результате оплачиваются виртуальные долги и не погашаются текущие обязательства, которые прибавляются дополнительно к ложным задолженностям.