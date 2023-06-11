Кабмин направит более 740 млн рублей на модернизацию питьевого водоснабжения в регионах

Речь идет о Республике Марий Эл, Мордовии, Туве, Хабаровскому крае и Пензенской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ направит пяти субъектам опережающее финансирование в размере свыше 740 млн рублей на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая вода". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

"В 2023 году ряд субъектов получат опережающее финансирование на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены Республике Марий Эл, Мордовии, Туве, Хабаровскому краю и Пензенской области. Уточняется, что общий объем средств будет превышать 740 млн рублей.

Отмечается, что главной целью федерального проекта "Чистая вода" является обеспечение к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России.