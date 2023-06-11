Турция с 1 июля повысит сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы

Плата составит составит $4,42 за тонну нетто

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Турция увеличит с 1 июля сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на $0,34. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"С 1 июля мы вводим новое повышение платы за проход проливов, что обеспечит приток валюты. С 1983 года плата за тонну нетто для иностранных судов составляла $0,8063. 7 октября 2022 года мы ее подняли до $4,08 и сейчас с 1 июля 2023 года она составит $4,42", - цитирует министра в воскресенье телеканал NTV.

Уралоглу отдельно подчеркнул, что это решение властей полностью соответствует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей порядок прохода проливов. "Согласно конвенции, за проход с судна берется плата по трем пунктам - услуги санинспекции, служб спасения и лоцманские. Они рассчитываются на основании чистого тоннажа судна и номинированы в золотом франке. До прошлого года эта стоимость была фиксированной. Теперь мы будем проводить ревизию стоимости ежегодно путем подписания президентских указов", - сказал министр.

В качестве примера Уралоглу привел расчет стоимости для судна с чистым тоннажем 10 тыс. тонн. До 7 октября 2022 года плата составляла $3 240, после октября 2022 - $16 393, а с 1 июля составит $17 760.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.

Таким образом, Турция регулирует проход торговых судов отдельными нормативными актами и процедурами, соответствующими международным нормам. Она не может брать с них плату по каким-либо дополнительным статьям, кроме указанных в конвенции. Однако у нее есть свобода пересматривать размер сборов.