Посол РФ в Каире отметил рост экспорта российской пшеницы в Египет, несмотря на санкции

Георгий Борисенко добавил, что Запад во главе с США стремится сохранить доминирующее положение на планете, чтобы продолжать прежнюю колониальную политику

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Экспорт российской пшеницы в Египет, несмотря на антироссийские санкции, вырос. Об этом сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко на медиафоруме, посвященном диалогу России и Африки.

"Больше года Запад старается заблокировать экспорт российской аграрной продукции, фактически провоцируя голод в тех странах, которые ее традиционно покупают. Тем не менее, несмотря на санкции против России, поток нашей пшеницы в Египет, наоборот, вырос", - сказал он.

По словам дипломата, Россия отмечает, что Запад во главе с США стремится сохранить доминирующее положение на планете, чтобы продолжать прежнюю колониальную политику. "Для этого очень хочет затормозить развитие других стран, как Россия и Китай, и даже целых регионов, как Африка, в том числе мешает нашему взаимодействию, - добавил посол. - Однако он не сможет изменить ход истории, а лишь будет дальше терять собственное влияние".