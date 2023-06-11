ФАС зафиксировал незначительное снижение цен на арматуру в России

В ведомстве отметили остановку роста стоимости на эту продукцию в мае

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отмечает незначительное снижение цен на арматуру в России как у производителей, так и у металлотрейдеров, рост цен на продукцию, который наблюдался с января по апрель этого года остановился в мае, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рост цен, наблюдаемый с января по апрель 2023 года, в мае остановился. В настоящее время служба фиксирует незначительное снижение цен на арматуру как у производителей, так и у металлотрейдеров", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ранее проинформировали крупнейших производителей и металлотрейдеров о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

В ФАС также сообщили, что продолжат мониторинг цен на рынках строительных материалов, а также ценовой ситуации на рынках сырья и металлопродукции. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры реагирования", - уточнили в ведомстве.

В марте Минпромторг РФ подтверждал рост цен на арматуру, однако связывал его с сезонным ростом цен на сырье - металлолом, а также с тарифами на перевозки и на электроэнергию, поэтому отмечал его "обоснованность". Замглавы ведомства Виктор Евтухов говорил, что имеющийся рост не является критичным для строительного сектора.

Ранее сообщалось, что Минстрой обратился в ФАС из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру.