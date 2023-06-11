Мишустин анонсировал углубление промышленной кооперации странами ЕАЭС

Премьер-министр РФ назвал договоренность об этом одним из важных итогов прошедшего в Сочи заседания межправсовета Евразийского экономического союза

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжат углублять промышленную кооперацию, договоренность об этом стала одним из важных итогов прошедшего в Сочи заседания межправсовета ЕАЭС, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Хочу сказать о, наверное, одном из самых важных направлений, о которых мы договорились, - это углубление промышленной кооперации", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что примеры такой кооперации были представлены на выставке "Евразия - наш дом". "Их [примеров] очень много, было более 200 представителей компаний из всех наших стран, и они показывали, насколько это возможно, когда мы вместе, построить свой технологический суверенитет, экономический, финансовый", - добавил Мишустин.

"Я очень надеюсь, что все наши задумки, то, о чем мы говорили эти два дня, обязательно сбудутся", - заключил председатель правительства.

7-9 июня в Сочи состоялись заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, по итогам было принято несколько совместных документов. Также Мишустин провел двусторонние встречи с коллегами по СНГ и ЕАЭС.