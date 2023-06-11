11 июня, 11:06

В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2025 году

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, это произойдет 1 февраля и 1 апреля, если позволит профицит бюджета социального фонда

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пенсии точно будут индексироваться 1 февраля и, если позволит профицит бюджета социального фонда, 1 апреля с 2025 года. Об этом в воскресенье сообщил в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

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Он объяснил, что после повышения пенсионного возраста в 2018 году был определен "переходный период" до 2025 года. Ежегодная индексация происходила 1 января и повышала размер пенсии на 1 тыс. рублей в год. Однако в 2022 году решением правительства пенсии индексировались дважды из-за инфляции.

"В 2025 году переходный период завершается. Будут действовать прежние нормы, и индексация страховых пенсий продолжится: (обязательно) 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля - если позволит профицит бюджета социального фонда", - написал Нилов. 

Теги:
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
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