Лихачев заявил, что Росатом не боится международной конкуренции, а приветствует ее

Генеральный директор госкорпорации прокомментировал планы США и Великобритании о создании альянса по противодействию российской организации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Росатом не боится международной конкуренции, в том числе со стороны США и Великобритании, а, наоборот, приветствует ее. Об этом в воскресенье заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Так, немножко своеобразно, повторяется история. Как фарс: когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Но мы не просто не боимся конкуренции, мы ее приветствуем", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о создании Вашингтоном и Лондоном альянса по противодействию Росатому.

Как говорится в "Атлантической декларации", распространенной в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынка атомной энергии.