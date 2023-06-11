В Минпромторге ЛНР заявили, что РЭЦ помогает предприятиям выходить на новые рынки сбыта

По словам министра промышленности и торговли региона Тимура Саматова, производимая в республике продукция поставляется не только в другие субъекты России, но и в дружественные страны

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) помогает предприятиям Луганской Народной Республики выходить на новые рынки сбыта. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Тимур Саматов.

"На платформе "Мой экспорт" проводится работа с предприятиями республики по сотрудничеству с АО "Российский экспортный центр" с целью получения различных мер государственной поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе по выходу российских экспортеров на новые зарубежные рынки посредством участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях", - сказал он.

Саматов отметил, что с вхождением республики в состав России у предприятий региона появилось больше возможностей для заключения прямых контрактов с поставщиками и потребителями продукции, а также выхода на новые рынки сбыта. "Наши предприятия полностью ориентированы на рынок Российской Федерации. Промышленная продукция поставляется не только в другие субъекты России, но и в дружественные страны", - отметил он.

По словам собеседника агентства, промышленные предприятия республики могут получить льготные кредиты - такую возможность им предоставляет корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК). "Компании, реализующие КППК, после прохождения отбора получают доступ к механизмам льготного кредитования на цели реализации проектов по организации экспортоориентированных производств на территории Российской Федерации, российских производств в иностранных государствах, инвестиционно-строительных проектов в иностранных государствах и иных видов финансирования", - подытожил он.