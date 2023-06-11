В IATA не ожидают снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет

Это связано в том числе с требованиями ЕС к компаниям достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году, считает глава Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в Европе вряд ли снизятся "в ближайшие 10-15 лет", что связано в том числе с требованиями ЕС к компаниям достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете Corriere della Sera глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.

"Это связано с тем, что компании в Европе будут вынуждены использовать все больше экологически чистого топлива и, следовательно, нести более высокие операционные расходы. И я не вижу в данный момент возможности снижения других расходов, чтобы компенсировать рост стоимости топлива", - сказал он.

Уолш подчеркнул, что "экологически чистое авиационное топливо стоит намного дороже авиационного керосина, а платить за этот переход будут потребители". Он также предупредил, что на спрос повлияет увеличение стоимости билетов.