На Запорожской АЭС провели работы по обеспечению надежного уровня водоснабжения станции

Как отметили в пресс-службе станции, снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ провели работы по обеспечению надежного уровня водоснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале станции. - Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции".

Как отметили в пресс-службе, сотрудники водолазной службы выполнили весь необходимый комплекс работ. "Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", - отмечается в сообщении.

"Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент пять из шести блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м.

Международное агентство по атомной энергии 7 июня сообщило, что Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, из Каховского водохранилища, но уровень воды в нем снижается из-за прорыва дамбы одноименной ГЭС. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа подчеркивал, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не скажется на ядерной безопасности на ЗАЭС.