Лихачев считает, что Украина де-факто не поддержала предложения Гросси по ЗАЭС

Генеральный директор Росатома отметил, что таким образом украинская сторона фактически зарезервировала за собой право вседозволенности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Киев де-факто не поддержал предложения генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"В этом смысле, в плохом смысле, у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями", - сказал он беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По мнению главы Росатома, таким образом украинская сторона фактически зарезервировала за собой право вседозволенности, что выразилось в недавнем обстреле распределительного устройства Запорожской ТЭС, которое в прошлом использовалось для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС. "Ну а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит", - добавил Лихачев.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Киев выступает за демилитаризацию станции, однако 29 марта Гросси сообщал, что этот вопрос больше не рассматривается.