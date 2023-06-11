Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что российская сторона ожидает от КНР предоставления перечня уполномоченных туроператоров в июне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года. Российская сторона ожидает от КНР предоставления перечня уполномоченных туроператоров в июне. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках Российского туристического форума "Путешествуй!".

"От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень [туроператоров], МИД [России] все перечни свои туда направил. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим [туристические поездки] в июле", - пояснил Решетников в ходе встречи с представителями туристического бизнеса в рамках форума.

Министр отметил, что Россия также нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном. "Иранская сторона нам на прошлой неделе направила официально (список туроператоров - прим. ТАСС). Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим", - рассказал он.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.