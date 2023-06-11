11 июня, 12:05

Электронные туристические визы могут запустить в России до середины июля

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Владимир Путин ранее поручил кабмину совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Система электронных туристических виз для иностранцев может быть запущена в России до 15 июля. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с бизнесом в рамках российского туристического форума "Путешествуй!".

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"Мы готовимся к запуску электронной визы, нам МИД говорит, что до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было достаточно много технологических вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", - сказал он.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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