11 июня, 12:07

Источник сообщил о возможном скором принятии законопроекта об отмене НДС для туроператоров

По его сведениям, по этому вопросу есть консенсус

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет в ближайшее время внесен в правительство РФ и рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

"Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ (государственно-правового управления - прим. ТАСС). И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить принятие законодательных поправок, освобождающих туроператоров от уплаты НДС за продажу внутрироссийских туров. Срок исполнения поручения, адресованного правительству, установлен до 1 июня текущего года. Льгота будет действовать задним числом с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года. 

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