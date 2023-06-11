Шольц заявил, что экономика Восточной Германии "переживает бум"

Канцлер ФРГ считает, что нет такой технологии будущего или развивающейся отрасли, "которая уже не чувствует себя здесь, как дома"

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что экономика Восточной Германии находится на подъеме.

"Экономика Восточной Германии переживает бум. На самом деле, вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место [для развития бизнеса]", - заявил Шольц в воскресенье перед началом Восточногерманского экономического форума. Его слова приводит агентство DPA.

На форуме в коммуне Бад-Заров, расположенной примерно в 50 км к юго-востоку от Берлина, 11-13 июня представители политики, бизнеса, науки и общества обсудят вопросы экономики. Речь пойдет об условиях для промышленных компаний, нехватке квалифицированных рабочих, глобальной конкуренции и энергоснабжении. Экономическое развитие Германии на востоке и западе довольно сильно различается: в прошлом году экономика Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Саксонии-Анхальт росла быстрее, чем в стране в целом. Более низкие показатели были достигнуты в Тюрингии и Мекленбурге-Передней Померании.