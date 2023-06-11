Первые после пандемии группы автотуристов из Китая могут прибыть в Россию в 2023 году

Эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов сообщил, что до COVID-19 было много автотуристов из КНР, но затем их поток снизился до нуля

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 11 июня. /ТАСС/. Первые после пандемии организованные группы автотуристов из Китая могут посетить Россию уже в 2023 году, были поданы две коллективные заявки примерно на 10-15 семей каждая. Об этом сообщил ТАСС эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) Андрей Артюхов в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"Мы общаемся с различными компаниями и клубами китайских караванеров, предложили заводить организованные группы. Если все пройдет нормально, то поедут индивидуалы. У нас уже есть две коллективные заявки примерно на 10-15 семей на этот год, которые мы отработаем, если будут решены визовые вопросы", - сказал Артюхов.

По словам Артюхова, после пандемии вопрос получения виз четко не прописан. "Нам нужно согласовать с МИД РФ вопрос получения виз, нужно проработать алгоритм и дорожную карту, и тогда поток караванеров из Китая возобновится. Постараемся решить этот вопрос в ближайшие месяцы", - сказал Артюхов.

Он добавил, что до пандемии было очень много автотуристов из Китая, но затем их поток снизился до нуля. При этом в Китае, согласно исследованиям, около 100 тыс. семей путешествуют на дальние расстояния, в том числе в другие страны. "У нас есть общий чат с караванерами Казахстана, и они сообщают, что группы автотуристов из Китая активно путешествуют по Казахстану. До пандемии у нас тоже было очень много туристов-караванеров, но сейчас эту отрасль нужно перезагружать", - добавил эксперт.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. Заявлены выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ обсуждают перспективы и новые направления внутреннего туризма.