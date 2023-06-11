Эксперт сообщил, что в России планируют увеличить производство автодомов на 15%

Речь идет о более 4 тыс. домов на колесах

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. домов на колесах и жилых прицепов было произведено в России по итогам 2022 года, в 2023 году планируется выпустить свыше 4 тыс. автодомов. Об этом сообщил ТАСС эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) Андрей Артюхов в кулуарах форума "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"По итогам 2022 года было выпущено свыше 3,5 тыс. домов на колесах и жилых прицепов - караванов, в этом году наблюдается положительная динамика, планируется произвести свыше 4 тыс. автодомов", - сказал Артюхов.

В частности, по словам Артюхова, одно из предприятий в Подмосковье - компания "Сэндтреккер" - получило субсидию на производство автодомов. Сейчас компания производит около 170 жилых прицепов, новые мощности позволят к 2028 году увеличить производство в полтора раза. Также "Автокемпер пром" в ближайшее время запускает второй цех по производству автономных жилых модулей. Всего же в России насчитывается порядка 30 тыс. владельцев автодомов и жилых прицепов.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. Заявлены выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов РФ обсуждают перспективы и новые направления внутреннего туризма.