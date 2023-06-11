11 июня, 13:16

В ЛНР зафиксировали цены ниже, чем в Ростовской области на 74 вида продуктов

По словам министра промышленности и торговли ЛНР Тимура Саматова, ведомство заключает прямые контракты с товаропроизводителями и поставщиками из других регионов

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Цены на 74 наименования продовольственных товаров в торговых сетях Луганской Народной Республики ниже, чем в соседней Ростовской области. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

"Минпромторгом ЛНР проведена значительная работа по насыщению внутреннего рынка республики продовольственными товарами по сниженным ценам. В настоящее время анализ показал, что в республиканских торговых сетях в сравнении с Ростовской областью цены на продукты питания ниже на 74 позиции из 109", - сказал он.

По его словам, ведомство заключает прямые контракты с товаропроизводителями и поставщиками из других субъектов России. "На данный момент торговые сети республики заключили 59 прямых договоров с крупными российскими производителями и поставщиками продовольственных товаров", - сообщил Саматов.

Глава Минпромторга региона подчеркнул, что в республике активно открывают новые магазины, а это создает здоровую рыночную конкуренцию в мелкорозничной торговле и способствует снижению цен. "Сейчас на стадии согласования находятся два проекта меморандумов, направленные на недопущение роста цен на внутреннем потребительском рынке и обеспечение наших жителей социально значимыми продуктами питания", - заключил Саматов. 

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Россия
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