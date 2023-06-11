11 июня, 13:29
Военная операция на Украине

В Грозном открыли предприятие по пошиву одежды для военных

По данным министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, объем выпускаемой продукции составит 5 тыс. комплектов в месяц

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Предприятие по пошиву военной одежды для участников специальной военной операции открыли в Грозном, сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

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"В рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики состоялось открытие производственного предприятия по пошиву военной одежды для нужд СВО. Предприятие обеспечит рабочими местами порядка 100 человек, а объем выпускаемой продукции составит 5 тыс. комплектов в месяц. В последующем планируется расширить производство и трудоустроить около 200 человек", - отметил он, выступая на церемонии открытия предприятия.

По его словам, запуск производства осуществили совместно с белорусским госконцерном "Беллегпром". "Открытие данного предприятия является важным событием. Оно способствует развитию легкой промышленности и созданию новых рабочих мест в республике, а также это возможность обеспечить стабильной работой людей с ограниченными возможностями", - добавил Хакимов.

В марте 2023 года Чеченскую Республику посетила делегация из Белоруссии во главе с председателем белорусского государственного концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной. Стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере производства и реализации товаров легкой промышленности. 

Теги:
РоссияСеверный КавказЧечняВоенная операция на Украине
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