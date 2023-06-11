В Минтуризма Крыма уверены, что модульные отели дадут импульс развитию небольших поселков

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, наибольшей популярностью объекты пользуются у туристов, путешествующих на автомобиле

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Модульные некапитальные отели, построенные с использованием средств грантовой поддержки, востребованы у туристов, их появление в небольших поселках способствует развитию населенных пунктов, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Модульные некапитальные отели построены в том числе в таких местах, где капитальное строение возвести невозможно, в том числе в лесном фонде. Это строительство на сваях, это поднятые над землей дорожки, это соблюдение всех требований по охране природы. Такие комплексы становятся градообразующими для небольших поселков, неизбалованных большим количеством отельных комплексов. Например, кластер в Черноморском районе, в Оленевке на западном побережье Крыма - туда приходят большие, серьезные инвестиции, там уже есть девелоперские проекты", - сказал Волченко.

По его словам, наибольшей популярностью такие средства размещения пользуются у туристов, путешествующих на автомобиле. "Сейчас порядка 70% к нам приезжают автомобильным транспортом. Крым просто предназначен для автопутешествий - он очень разный, здесь можно путешествовать, останавливаясь в разных локациях. И это стало особенностью последних лет - многие туристы живут в одном месте по три-четыре дня, перемещаясь из одной локации в другую. Это порождает потребность в таких доступных и в то же время качественных местах размещения, которые развиваются, их появляется все большее количество", - отметил министр.

Он добавил, что в начале курортного сезона заполняемость модульных отелей не меньше, чем у капитальных гостиниц. В частности, модульные отели, построенные на территории гостиничного комплекса "Новый свет", заполнены более чем наполовину, сообщила заместитель руководителя по развитию комплекса Мария Пермякова. "У нас построено 24 домика, 15 одноэтажных и девять двухэтажных. Их востребованность превышает 50% - сейчас популярны туры выходного дня, и именно эта категория в первую очередь пользуются спросом", - пояснила она.

В 2022 году Республика Крым получила грантовую поддержку на сумму более 500 млн рублей, в том числе более 300 млн рублей на строительство модульных некапитальных средств размещения, при этом средства выделялись на условии софинансирования с бизнесом. На средства гранта реализовано 11 таких проектов, их общая мощность составляет около 250 номеров.