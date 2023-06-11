Посол РФ в Австрии назвал Москву важнейшим торговым партнером Вены

Дмитрий Любинский также отметил, что между странами отсутствует политический диалог

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России и Австрии замедлилось из-за санкций, но все еще остается на значительном уровне. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью порталу Exxpress посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым. Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота", - сказал он.

Вместе с тем дипломат отметил, что политические отношения с Австрией подверглись "серьезному испытанию на прочность".

"Официальная Вена, как известно, не только безоговорочно присоединилась к деструктивной линии Запада и поддержала все пакеты санкций, но и принимала деятельное участие в их выработке. <...> Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контакты были заморожены австрийской стороной. На сегодняшний день предмет для диалога с Веной отсутствует", - констатировал он.

По словам Любинского, австрийское правительство "разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе". "На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка. Однако то, что сейчас между нами практически нет контактов, не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. Но такой необходимости я, откровенно говоря, в настоящий момент не усматриваю", - сказал дипломат.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия поддерживает контакты с Россией по неофициальным каналам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что Москва с удивлением узнала о том, что якобы поддерживает какие-либо неформальные каналы общения с Веной. Она отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет.