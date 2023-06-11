Онежскому судостроительному заводу выделят до 2 млрд рублей на завершение реконструкции

Проект предполагает создание первой в России цифровой верфи

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Онежский судостроительно-судоремонтный завод получит до 2 млрд рублей на строительство нового покрасочного цеха и модернизацию стапеля, чтобы завершить реконструкцию верфи. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам в воскресенье во время рабочей поездки в Карелию.

"Мы дополнительно договорились о выделении [Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу] до 2 млрд рублей на период до 2026 года для строительства нового покрасочного цеха и модернизации стапеля, чтобы полностью завершить реконструкцию верфи. Это будет базовое предприятие в Карелии по производству судов размерностью до 140 м. Уверен, что это перспективное и своевременное решение", - сказал он.

Масштабная модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода началась в январе 2022 года. Проект предполагает создание первой в России цифровой верфи - системы производства, при которой все процессы объединены в единую цифровую экосистему, позволяющую отслеживать каждый этап работы на всех уровнях, от станка до готовой продукции. Подобная система предполагает создание цифровых двойников и самого завода, а также всей выпускаемой продукции.

По оценкам руководства предприятия, благодаря модернизации к 2025 году среднегодовое количество сдаваемых судов должно увеличиться с 4 до 10, выпуск продукции в денежном выражении - вырасти с 1,7 до 9,1 млрд рублей, годовой объем металлопереработки - увеличиться с 1 до 10 тыс. тонн, а доля предприятия в региональном валовом продукте Карелии должна вырасти с 0,6 до 5,5%. Все это позволит увеличить численность занятых на верфи с 500 до 1,2 тыс. Для достижений этих целей до конца 2024 года из федерального бюджета предусмотрели выделение более 5 млрд рублей.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года предприятие перешло в государственную собственность. Основные виды выпускаемой на заводе продукции - это транспортные суда класса "река-море", суда рыбопромыслового и технического флотов, а также вспомогательные суда.