Глава Калининградской области призвал белорусские компании активнее работать в регионе

Одним из важных направлений глава региона Антон Алиханов считает транспортный вопрос

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Белорусским производителям необходимо активнее заходить на рынок Калининградской области, работая напрямую без посредников. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Мы были ориентированы на европейских производителей. Сейчас, когда они ушли с рынка, мы считаем, что белорусским производителям нужно активнее заходить на рынок, создавать прямых дилеров, сервисные центры. Мы хотим, чтобы это были прямые договоренности", - отметил глава региона.

Одним из важных Алиханов считает транспортный вопрос. "В прошлом году у нас был принят ряд ограничений со стороны ЕС, мы вынуждены были перестраивать логистику", - сказал губернатор.

По его словам, сейчас на линии между Санкт-Петербургом и Калининградом курсируют в разные дни от 18 до 25 судов. "С учетом перегрузки [в порту] это становится дороже, поэтому по решению нашего президента [Владимира Путина] и по решению правительства [России] нам было выделено почти 4 млрд рублей на субсидирование морских перевозок. Сейчас с белорусской стороной мы активно обсуждали - как сделать так, чтобы белорусские товары субсидировались, и их перевозка не была слишком дорогой, чтобы мы продолжали покупать цемент, известь, щебень", - сказал Алиханов.