Шольц признал нехватку квалифицированных рабочих в Восточной Германии

По словам канцлера ФРГ, хорошая зарплата является решающим фактором в этом вопросе

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что нехватка квалифицированных рабочих является серьезной проблемой в Восточной Германии и призвал к созданию благоприятных условий для привлечения кадров из-за рубежа. Об этом он сообщил в воскресенье, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (земля Бранденбург).

По словам Шольца, необходимо понять, что иностранные квалифицированные рабочие не только нужны, но и действительно приветствуются в Германии. "Правительство ФРГ оказывает поддержку предприятиям в обучении и переподготовке квалифицированных кадров", - отметил Шольц. "Однако правда в том, что только с помощью местной рабочей силы мы не сможем заполнить пробел, который особенно ощущается в Восточной Германии", - сказал канцлер Германии. "Как работодатель вы можете внести свой вклад в "космополитическую Германию" на местном уровне. И именно об этом я прошу вас сегодня", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Хорошая зарплата, по мнению канцлера, является решающим фактором в этом вопросе. "В среднем немцы, проживающие на востоке страны, по-прежнему получают примерно на €620 меньше в месяц, чем западные немцы, а в некоторых отраслях даже до €1 тыс. [меньше]", - признал Шольц, добавив, что "это должно измениться".

Канцлер указал, что в целях решения проблемы нехватки кадров "правительство Германии намерено создать, возможно, самое современное иммиграционное законодательство в мире". В настоящее время Бундестаг завершает обсуждение этого вопроса - окончательное голосование в Бундесрате запланировано на начало июля. Тогда процесс прибытия рабочих и квалифицированных специалистов в Германию будет значительно упрощен.