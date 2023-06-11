В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС может осуществлять забор воды из Каховского водохранилища

В агентство поступила информация, что уровень воды в районе Запорожской ТЭС может быть на 2 м выше, чем в остальном водохранилище

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему может качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении агентства.

Как отметили в организации, после разрушения плотины уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС (ЗТЭС), где располагаются насосы, упал с 17 м до 11,27 м. "При нынешнем уровне воды в водохранилище в районе ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Однако в настоящее время они не работают непрерывно, поскольку и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды хватит для охлаждения в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

При этом в агентство поступила информация, что уровень воды в районе ЗТЭС может быть на 2 м выше, чем в остальном водохранилище. Эксперты МАГАТЭ хотят получить доступ к ЗТЭС, чтобы выяснить, чем вызвана такая разница в измерениях.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ЗТЭС играет ключевую роль в обеспечении ядерной и физической безопасности атомной электростанции, которая располагается в нескольких километрах.