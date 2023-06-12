В Грузии вступила в силу временная пошлина на импорт муки

Постановление будет действовать до 1 ноября 2023 года

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Временная пошлина на импорт пшеничной муки в Грузию для поддержки местных производителей вступила в силу в понедельник. Об этом свидетельствует постановление правительства, опубликованное на странице Законодательного вестника Грузии.

Согласно документу, при импорте более 200 кг пшеничной муки, каждый 1 кг выше этого порога облагается пошлиной в 0,2 лари (около $0,08). Исключение составляет продукция, на которую выдан сертификат EUR-1, дающий преференции при импорте товаров из Евросоюза.

Постановление будет действовать до 1 ноября 2023 года. Ранее министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия сообщил, что планируется ввести временную пошлину для повышения конкурентоспособности грузинской пшеницы и сохранения в стране цен на хлеб.

Грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, не раз проводили акции протеста, выражая недовольство тем, что из-за ввоза в страну дешевой муки и пшеницы они не могут реализовывать свою продукцию.

Грузия сама себя обеспечивает пшеницей лишь на 15% от общего количества потребляемой продукции. Остальное приходится на импорт. Главным поставщиком пшеницы является Россия. В 2022 году Грузия импортировала из РФ более 184 тыс. тонн пшеницы. Далее следуют Казахстан и Украина. Власти Грузии не раз заявляли, что в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы до 50% от потребляемого в стране количества.