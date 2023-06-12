Элеваторный комплекс в Новосибирской области планируют запустить в 2029 году

Объем инвестиций составляет 4,77 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Полный запуск элеваторного комплекса в Каргатском районе Новосибирской области по проекту нового сухопутного зернового коридора из России в Китай планируется в 2029 году. Стоимость проекта - свыше 4,7 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Сроки реализации инвестиционного проекта - 2022-2029 годы", - сообщил министр.

Он уточнил, что мощность терминала составит 200 тыс. тонн единовременного хранения. Объем инвестиций - 4,77 млрд рублей. Благодаря проекту в регионе появятся 120 новых рабочих мест. "Целевой объем отгрузок зерновых, зернобобовых и масличных культур - не менее 500 тыс. тонн в год", - добавил Решетников.

Он уточнил, что сейчас рамках реализации проекта определен земельный участок под реализацию проекта, сформированы его границы и осуществлена постановка на кадастровый учет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать межправительственное соглашение о создании нового сухопутного зернового коридора Россия - Китай. Цель проекта - увеличить производство зерна на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири, нарастить его экспорт в КНР. В сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве элеватора между властями Новосибирской области и ООО "Новый сухопутный зерновой коридор".

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район земледелия и молочного животноводства всей Западной Сибири. В 2023 году затраты на посевную выросли в регионе на 7% и составляют 16,6 млрд рублей. Площадь посевов в области в этом году составит 2,35 млн га. В 2021 году регион собрал рекордное количество зерна - 3,4 млн тонн.