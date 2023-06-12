Премьер Индии заявил о необходимости реформирования многосторонних финансовых институтов

Нарендра Моди рассказал об опыте своей страны, сделавшей более 100 своих недостаточно развитых районов "катализаторами роста" всего государства

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Многосторонние финансовые институты должны быть реформированы, чтобы обеспечить финансирование действительно нуждающихся стран. Об этом заявил в понедельник индийский премьер Нарендра Моди в своем обращении к участникам министерской встречи по развитию, проводимой в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати (G20).

"Многосторонние финансовые учреждения следует реформировать, чтобы расширить критерии отбора, обеспечив доступность финансирования для нуждающихся", - сказал Моди.

Он поделился опытом Индии, сделавшей более 100 своих недостаточно развитых районов "катализаторами роста всей страны" после успешной реализации плана их развития. "Я настоятельно призываю министров G20 изучить эту модель развития. Это может оказаться актуальным", - отметил индийский премьер.

"Наши усилия должны быть всеобъемлющими и справедливыми. Мы должны увеличить инвестиции в достижение целей устойчивого развития и найти решения для устранения существующих рисков, с которыми сталкиваются многие страны", - заключил глава индийского правительства.

Официальный Нью-Дели ранее призывал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) с тем, чтобы сделать ее более равноправной. Индия считает, что нужно обратить внимание на то, чтобы в результате реформ ВТО стала способствовать целям глобального роста на равных условиях для всех. Согласно позиции южноазиатской республики, в настоящее время мировая экономика управляется односторонне.