Объем экспорта автомобилей из Китая за январь - май 2023 года вырос на 81,5%

По данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, он составил 1,75 млн единиц

ШАНХАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей за январь - май 2023 года составил 1,75 млн единиц, что на 81,5% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные содержатся в докладе, опубликованном в понедельник Китайской ассоциацией автомобильной промышленности.

Больше всего на внешние рынки было поставлено легковых автомобилей. За указанный период соответствующий показатель превысил 1,46 млн единиц - рост на 96,6% в годовом выражении. Что касается коммерческих автомобилей, то за январь-май объем их экспорта составил 291 тыс. единиц, что на 30,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Более чем в полтора раза, согласно докладу, увеличились также поставки за рубеж автомобилей на альтернативных источниках энергии. Их экспорт достиг 457 тыс. единиц. К таким авто в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также на водородных топливных элементах.

Общий объем продаж автомобилей в Китае в 2022 году составил 26,86 млн единиц, что на 2,1% превысило результат 2021 года. Ситуация с продажами и производством на автомобильном рынке в Китае начала приходить в норму в июне прошлого года. С конца марта из-за вспышек COVID-19 почти на два месяца фактически были нарушены логистические цепочки, что привело к нехватке комплектующих на предприятиях в разных регионах страны, особенно в Шанхае, который оказался в самом жестком из всех вводившихся в Китае локдаунов за все время распространения ковида.