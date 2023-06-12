Китай выразил США протест за санкции против компаний и физических лиц КНР из-за Ирана

В заявлении Минкоммерции КНР говорится, что у Вашингтона "нет юридически оправданных оснований" для введения таких рестрикций

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают решительный протест в связи с санкциями, недавно введенными Соединенными Штатами в отношении некоторых компаний и физических лиц КНР из-за Ирана. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Министерством коммерции Китая.

"Под предлогом [взаимодействия] с Ираном США внесли отдельные предприятия и физические лица КНР в так называемый список специально обозначенных граждан, применив против них санкции. Китай выражает по этому поводу решительный протест", - подчеркивается в нем.

Как уточняется в заявлении, у Вашингтона "нет юридически оправданных оснований" для введения указанных рестрикций. "Соединенные Штаты должны прекратить безрассудно оказывать давление. КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные интересы китайских предприятий и индивидуальных лиц", - подытожило торгово-экономическое ведомство.

Ранее Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану семь физических лиц и шесть компаний, в том числе из КНР. В перечень лиц, на которых распространяются рестрикции Вашингтона, попали китайские граждане и предприятия, которые якобы продали в Иран центрифуги и электронику. Для них это означает заморозку активов в США и запрет на ведение бизнеса с гражданами и коммерческими организациями Соединенных Штатов.