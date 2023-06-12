Золотовалютные резервы Белоруссии сократились с начала 2023 года на 0,7%

В отчете ЕАБР говорится, что Национальный банк намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец года

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились с начала текущего года на 0,7%. Об этом сообщил в отчете Евразийский банк развития (ЕАБР).

"Сокращение с начала года остается незначительным: $0,57 млрд, или 0,7%. Национальный банк [центробанк] намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 года", - отмечают аналитики ЕАБР в отчете. Она напомнили, что за май ЗВР Белоруссии снизились на $0,96 млрд (1,2%), до $7,87 млрд.

Рост золотовалютных резервов республики на $0,33 млрд в марте 2023 года банк обусловил увеличением стоимости золота на мировых рынках. В апреле ЗВР сократились на $0,13 млн.

С августа 2022 года Нацбанк не публикует информации о структуре резервов и факторах, повлиявших на их изменение.