Электромобили "Москвич-3е" стали доступны в российском каршеринге

В парке "Ситидрайва" появилось 10 таких машин

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Десять электромобилей "Москвич-3е" появились в российском каршеринге "Ситидрайв", пока они доступны в Москве, скоро появятся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В парке каршеринг-сервиса "Ситидрайв" появился электромобиль "Москвич-3е". На линию уже вышли 10 таких авто, пока только в Москве, позже "Москвич-3е" появится и в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе.

В "Ситидрайве" ранее стали доступны кроссоверы "Москвич-3", напомнили в пресс-службе. Так, 100 автомобилей доступно в столичном парке, 200 - в парке Санкт-Петербурга.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в регионы планируется поставить 3 тыс. автомобилей "Москвич-3" для такси и каршеринга.