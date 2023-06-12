Австралийская FIIG Securities сообщила о кибератаке и хищении данных 6 тыс. клиентов

Взявшая на себя ответственность за кибератаку группа BlackCat утверждает, что получила не менее 385 Гб материалов

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. Персональные данные 6 тыс. клиентов австралийской инвестиционной компании FIIG Securities были похищены в результате кибератаки. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, взлом, в результате которого в руки злоумышленников попали личные данные 6 тыс. австралийцев с общим портфелем инвестиций на более чем 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд), был выявлен 10 июня. После этого злоумышленники потребовали выкуп за похищенную информацию, его размер не уточняется.

Как сообщили в компании, хакерам удалось получить доступ к информации о паспортах клиентов, водительских удостоверениях, адресах, банковских счетах, налоговых декларациях и к данным коммерческого назначения. "Группа BlackCat, взявшая на себя ответственность за эту кибератаку, утверждает, что получила не менее 385 Гб материалов, которые она угрожает опубликовать в даркнете", - отмечает ABC.

В FIIG Securities оповестили пострадавших клиентов. "Мы перевели наши системы и клиентский портал в автономный режим, чтобы закрыть несанкционированный доступ к информации, и сейчас проводим их проверку и перезапуск", - указали в пресс-службе компании, подчеркнув, что сотрудничают в расследовании произошедшего с государственными учреждениями и ведомствами, в том числе с центром кибербезопасности.

Кибератаки на австралийские компании

В марте 2023 года о кибердиверсии сообщил британо-австралийский концерн Rio Tinto, у которого хакеры похитили личные сведения 1,5 млн человек, а также один из крупнейших в Австралии поставщиков электроники The Good Guys. В результате взлома баз данных ретейлера злоумышленники получили доступ к 1,2 млн записей об участниках программы лояльности сети магазинов.

В 2022 году, по данным австралийских властей, в результате кибератак страна потеряла не менее 33 млрд австралийских долларов ($22,2 млрд). О взломах баз данных сообщили одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Австралии Optus, ведущий медицинский страховщик Medibank и сеть медицинских лабораторий Australian Clinical Labs.